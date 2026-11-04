基辅州检察院的检察官已向法院提交了针对一名70岁男子的起诉书，该男子涉嫌策划谋杀前妻并企图伪造其遗嘱。 为实施这一犯罪计划，他共支付了1万美元。

据调查显示，这对前夫妇之间的矛盾源于财产分割。由于与该女子关系不和，该男子决定策划杀害她，并向一位熟人寻求帮助，请其物色行凶者。

被告为谋杀前妻开出了1万美元的报酬。在会面时，他向负责执行任务的人支付了5000美元定金。

此外，该男子还提供了前妻的照片、其居住地点的信息，并亲手绘制了房屋示意图。剩余的5000美元，他承诺在任务完成后支付。

执法部门全程监控了事件的进展。警方模拟了该女子被杀的情景，并向雇主发送了据称显示她已死亡的照片。

该男子误以为犯罪已实施，便支付了承诺报酬的第二部分。随后，他被当场抓获。

此外，根据调查材料显示，该男子还曾试图伪造前妻的遗嘱，以侵占其名下财产。

他为伪造该文件开出了3000美元的报酬，并为此提供了该女子的文件复印件及1000美元定金。然而，这一计划同样未能得逞。

在刑事诉讼过程中，受害人提出了民事诉讼，要求赔偿500万格里夫纳的精神损害赔偿金。

庭前调查由基辅州警察总局调查局的调查人员负责，并在乌克兰国家警察战略调查部工作人员的行动配合下进行。

起诉书已移送法院。该男子是否罪名成立，将由法院作出最终裁决。

基辅州检察院通报了这一消息。

需要指出的是，根据乌克兰安全局提供的材料，法院判处一名FSB特工15年有期徒刑并没收财产，该特工曾策划暗杀顿涅茨克州乌克兰安全局地区分局的一名负责人。 乌克兰反间谍人员提前揭露了俄罗斯特勤局的计划，并于今年4月逮捕了该嫌犯。

这名来自扎波罗热的FSB特工被判处15年有期徒刑并没收财产。

此前，乌克兰武装部队内部曾揭露一名FSB特工，该特工曾引导俄军对一支部空无人机操作员分队发动袭击。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅逮捕了一名18岁的敖德萨居民，该人涉嫌叛国罪。

在罗夫诺州，一名正准备在货运列车驶过前炸毁铁路轨道的FSB特工被判处15年监禁并没收财产。

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