乌克兰人民代表玛丽亚娜·贝祖格拉提议，将现役巡逻警察调往军队服役，并由军人及退伍军人接替他们的职位。 她在波兰克拉科夫发生枪击事件后提出了这一想法。在那起事件中，巡警雅库布·库利克尽管身负重伤，仍与同事合力制服了袭击者。

这位议员将波兰巡警雅库布·库利克——即使在受伤后仍坚持制止袭击者——的行动，与基辅戈洛西耶夫斯基区恐怖袭击事件中乌克兰执法人员的表现进行了对比。

“波兰巡警雅库布·库利克的行动——他与同事在克拉科夫制服了枪手，尽管身负重伤， 坚持行动直至恐怖分子不再对民众构成威胁，这与我们在基辅戈洛西耶夫斯基区面对恐怖分子时逃之夭夭的警察行为形成了鲜明对比，”贝祖格拉写道。

这位议员指出，雅库布·库利克此前曾在波兰武装部队的空降旅服役。在她看来，正是这种军事经验和相应的训练，在应对武装袭击时发挥了重要作用。

贝祖格拉强调，即使在未处于战争状态的波兰，战斗技能对于保障公共安全也可能是必不可少的。

“军人及退伍军人可以成为巡逻警察，而现役巡逻警察则可以被派往军队服役，”这位议员提议道。

此外，这位议员还批评了这样一种状况：据她称，在全面战争持续的这些年里，数万名乌克兰巡逻警察却未能获得实战经验。

此外，贝祖格拉还提到了国家警察的作战旅。她声称，该旅的大部分人员据称是由被动员人员组成，而非职业执法人员。

贝祖格拉在Facebook上写道。

在克拉科夫市中心向路人开枪的男子已接受了多次手术。目前他的病情稳定，但仍处于极度危急状态。 在抓捕袭击者过程中受伤的两名执法人员也已接受手术，目前伤势已趋于稳定。波兰总理唐纳德·图斯克称这些警察为英雄。

袭击发生于11月7日15:00左右，地点在克拉科夫主市场广场。一名男子在驾驶汽车时向路过的行人开枪。随后，他继续在市内行驶，警方随即展开追捕。

波兰内政部长马辛·克维夫斯基表示，警方在接到第一起枪击报告约三分钟后进行了还击。交火过程中，袭击者受伤并被捕，随后被送往医院。

据官方数据，此次袭击造成6人死亡——4名女性和2名男性。另有15人受伤。遇难者中包括一名英国公民。

波兰执法部门正在继续调查。调查人员正在查明袭击者的作案动机，核查其可能的关联以及犯罪准备的具体情况。波兰国内安全局和军事反情报局已参与调查工作。

回顾此前，在波兰克拉科夫市中心广场，一名持枪男子枪杀了6人。警方向其开枪并将其逮捕。

在波兰克拉科夫，市场广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表举行会议后宣布，11月8日和9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

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