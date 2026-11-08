Безугла после перестрелки в Кракове предложила отправить украинских патрульных на фронт

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая предложила направлять действующих патрульных полицейских на военную службу, а на их должности назначать военных и ветеранов. Такую идею она высказала после перестрелки в польском Кракове, где патрульный Якуб Кулик вместе с коллегой обезвредил нападавшего, несмотря на собственное ранение.

Депутат сравнила действия польского патрульного Якуба Кулика, который продолжал сдерживать нападавшего даже после ранения, с поведением украинских правоохранителей во время теракта в Голосеевском районе Киева.

«Действия польского патрульного Якуба Кулика, который вместе с коллегой обезвредил стрелка в Кракове и, несмотря на ранение, продолжал действовать до тех пор, пока террорист не перестал представлять угрозу для людей, резко контрастируют с действиями наших полицейских, которые бежали от террориста в Голосеевском районе Киева», — написала Безуглая.

Депутат обратила внимание на то, что Якуб Кулик ранее служил в воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Польши. По ее мнению, именно военный опыт и соответствующая подготовка играют важную роль при реагировании на вооруженные нападения.

Безуглая подчеркнула, что даже в Польше, которая не находится в состоянии войны, боевые навыки могут быть необходимы для обеспечения общественной безопасности.

«Патрульными полицейскими могли бы стать военные и ветераны, а действующих патрульных можно было бы отправить служить в армию», — предложила депутат.

Отдельно народный депутат раскритиковала ситуацию, при которой, по её словам, десятки тысяч украинских патрульных полицейских за годы полномасштабной войны не приобрели боевого опыта.

Также Безуглая упомянула боевую бригаду Национальной полиции. Она заявила, что значительную часть ее личного состава якобы составляют мобилизованные, а не кадровые правоохранители.

Об этом Безуглая написала в Facebook.

Мужчина, открывший огонь по прохожим в центре Кракова, перенес несколько хирургических операций. В настоящее время он находится в стабильном, но крайне критическом состоянии. Двое правоохранителей, раненных во время задержания нападавшего, также перенесли операции, их состояние стабилизировалось. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал полицейских героями.

Нападение произошло 7 ноября около 15:00 на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина, находясь за рулем автомобиля, открыл огонь по случайным прохожим. После этого он продолжил движение по городу, а правоохранители начали преследование.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что полицейские открыли ответный огонь примерно через три минуты после первого сообщения о стрельбе. В ходе перестрелки нападавшего ранили и задержали, после чего доставили в больницу.

По официальным данным, в результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Еще 15 человек получили ранения. Среди погибших был гражданин Великобритании.

Польские правоохранители продолжают расследование. Следователи выясняют мотивы нападавшего, проверяют его возможные связи и обстоятельства подготовки преступления. К работе привлечены Агентство внутренней безопасности Польши и Служба военной контрразведки.

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

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