СБУ викрила агента РФ, який коригував удари по Одесі та Дніпру й готував теракт у Києві

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві 18-річного жителя Одеси, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам координати для атак по Одесі та Дніпру, збирав інформацію про українську протиповітряну оборону й оборонні підприємства, а також готував теракт у столиці.

У серпні цього року фігурант навів російський удар на логістичний поштовий термінал в Одесі. За версією слідства, він передав ворогу координати важливого логістичного об’єкта, який згодом атакували реактивні безпілотники РФ.

Паралельно молодик відстежував розташування української ППО та оборонних підприємств на Одещині. Крім того, він потягом їздив до Дніпра, де проводив розвідку за координатами, отриманими від російської сторони.

Згодом, за інформацією СБУ, на замовлення російських спецслужб підозрюваний прибув до Києва для підготовки теракту.

Після приїзду до столиці він встановив навпроти будинку потенційної жертви приховану відеокамеру, під’єднану до павербанка. Пристрій замаскував у коробку з-під соку, яку обклеїв корою дерева.

За допомогою цієї «відеопастки» російська сторона планувала з’ясувати розпорядок дня киянина та способи його пересування.

Щоб завантажити записи й передати їх російським спецслужбам, фігурант забрав камеру додому. Співробітники СБУ затримали його напередодні запланованого передавання звіту ворогу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили замасковану відеокамеру та смартфон, у якому, за даними слідства, містилися докази співпраці з РФ.

Слідство встановило, що 18-річного одесита завербували через Telegram-канали, де він шукав можливості легкого заробітку після звільнення з одного з поштових відділень Одеси.

За версією правоохоронців, молодик погодився виконувати завдання російської сторони, зокрема збирати розвідувальну інформацію та передавати координати важливих українських об’єктів.

Слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.

Про це пише пресслужба СБУ.

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