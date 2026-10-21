СБУ разоблачила агента РФ, который корректировал удары по Одессе и Днепру и готовил теракт в Киеве

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве 18-летнего жителя Одессы, которого подозревают в государственной измене. По данным следствия, он передавал российским спецслужбам координаты для атак на Одессу и Днепр, собирал информацию об украинской противовоздушной обороне и оборонных предприятиях, а также готовил теракт в столице.

В августе этого года фигурант организовал российский удар по логистическому почтовому терминалу в Одессе. По версии следствия, он передал врагу координаты важного логистического объекта, который впоследствии атаковали реактивные беспилотники РФ.

Параллельно молодой человек отслеживал расположение украинской ПВО и оборонных предприятий в Одесской области. Кроме того, он ездил на поезде в Днепр, где проводил разведку по координатам, полученным от российской стороны.

Впоследствии, по информации СБУ, по заказу российских спецслужб подозреваемый прибыл в Киев для подготовки теракта.

По прибытии в столицу он установил напротив дома потенциальной жертвы скрытую видеокамеру, подключенную к powerbank. Устройство замаскировал под коробку из-под сока, которую обклеил корой дерева.

С помощью этой «видеоловушки» российская сторона планировала выяснить распорядок дня киевлянина и способы его передвижения.

Чтобы скачать записи и передать их российским спецслужбам, фигурант забрал камеру домой. Сотрудники СБУ задержали его накануне запланированной передачи отчета врагу.

В ходе обысков правоохранители изъяли замаскированную видеокамеру и смартфон, в котором, по данным следствия, содержались доказательства сотрудничества с РФ.

Следствие установило, что 18-летнего одессита завербовали через Telegram-каналы, где он искал возможности легкого заработка после увольнения из одного из почтовых отделений Одессы.

По версии правоохранителей, молодой человек согласился выполнять задания российской стороны, в частности собирать разведывательную информацию и передавать координаты важных украинских объектов.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Днепропетровской области при координации Департамента контрразведки СБУ и процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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