乌克兰安全局反间谍部门在基辅拘留了一名18岁的敖德萨居民，该男子涉嫌叛国。 据调查显示，他曾向俄罗斯特工机构提供针对敖德萨和第聂伯罗的袭击坐标，收集有关乌克兰防空系统及国防企业的情报，并策划在首都实施恐怖袭击。

今年8月，该嫌疑人曾引导俄军对敖德萨的一处物流邮政终端实施了打击。据调查称，他向敌方提供了该重要物流设施的坐标，该设施随后遭到了俄罗斯喷气式无人机的袭击。

与此同时，这名年轻人还在追踪敖德萨州内乌克兰防空部队及国防企业的部署情况。此外，他还乘坐火车前往第聂伯，根据从俄方获得的坐标进行实地侦察。

随后，据乌克兰安全局（SBU）消息，应俄罗斯特工机构之命，该嫌疑人抵达基辅准备实施恐怖袭击。

抵达首都后，他在潜在受害者住所对面安装了一台连接移动电源的隐蔽摄像头。该设备被伪装在一个果汁盒中，并用树皮包裹起来。

俄方计划借助这一“视频陷阱”，摸清这名基辅市民的作息时间及其出行方式。

为了下载录像并将资料转交给俄罗斯特工，该嫌疑人将摄像头带回了家。乌克兰安全局（SBU）的警员在他计划向敌方传递报告的前一天将其抓获。

在搜查过程中，执法人员查获了这台伪装的摄像机和一部智能手机，据调查显示，该手机中存有与俄罗斯联邦合作的证据。

调查显示，这名18岁的敖德萨青年是通过Telegram频道被招募的，此前他从敖德萨某邮局离职后，曾在该频道寻找轻松赚钱的机会。

据执法部门称，该青年同意执行俄方任务，包括收集情报以及传递乌克兰重要设施的坐标。

乌克兰安全局调查人员已向该嫌疑人告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第111条第2款——在战时状态下犯下的叛国罪。

目前，该嫌疑人已被羁押，不得保释。若罪名成立，他将面临无期徒刑并没收财产的处罚。

此次综合行动由乌克兰安全局第聂伯罗彼得罗夫斯克州总局人员在乌克兰安全局反情报部协调及州检察院程序指导下开展。

乌克兰安全局新闻处发布了这一消息。

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