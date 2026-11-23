由于俄罗斯方面损坏了连接南乌克兰核电站与敖德萨市的高压输电线路上的三根电塔，该线路隶属于乌克兰国家电力公司（NEC “Ukrenergo”），敖德萨市可能面临长达三周的供电困难。

某能源公司的一位不愿透露姓名的资深高管向《福布斯乌克兰》透露了这一消息，并指出上周末该市曾一度断电，尽管目前局势已部分稳定，但受损电塔的修复仍需时日。

11月23日（周一），在关于消除敌方袭击后果的视频会议上，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基指出，由于输电线路和变电站遭到袭击，敖德萨市及该州局势极为严峻， 并强调，俄军正有针对性地等待相关设施恢复运行后发动二次打击，同时搜寻替代供电路线以将其摧毁。 同日，敖德萨市军事行政长官谢尔盖·利萨克指出，过去两天对这座城市来说是一次严峻的考验，因为该地区能源基础设施遭到袭击，导致敖德萨全市断电、断暖且断水。

来源：福布斯乌克兰版。

11月23日，电力部门完成了在敖德萨市及敖德萨地区的复杂抢修工作，并正逐步恢复按计划轮流限电的供电模式。

在俄罗斯对能源基础设施的袭击导致大范围停电后，敖德萨大部分地区现已恢复供水。 与此同时，部分城区仍未恢复供水和供暖。市政部门已组织运水，市内饮水处及约300个“坚韧点”也已投入运行。

11月23日至27日（含）期间，敖德萨的学生将进行远程学习。这一决定是由于该市电力、供暖和供水出现严重中断。在此期间，幼儿园仅安排值班班组照看儿童。

在敖德萨及敖德萨地区，因空袭警报触发，发生了停电。一旦安全形势允许，电力部门将检查受损设备并开始抢修工作。

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