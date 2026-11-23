В Одессе могут возникнуть проблемы с энергоснабжением на срок до трех недель из-за повреждения россиянами трёх опор высоковольтной линии НЭК «Укрэнерго», соединяющей Южноукраинскую АЭС с городом.

Об этом изданию Forbes Ukraine сообщил анонимный топ-менеджер одной из энергетических компаний, отметив, что на выходных город оставался без источника питания, и хотя ситуацию частично стабилизировали, ремонт поврежденных опор требует времени.

В понедельник, 23 ноября, во время селекторного совещания по ликвидации последствий вражеских ударов президент Украины Владимир Зеленский заявил о крайне сложной ситуации в Одессе и области из-за атак на линии электропередачи и подстанции, подчеркнув, что российские силы целенаправленно ждут восстановления объектов и наносят повторные удары, а также ищут альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы их уничтожить. В тот же день глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что предыдущие двое суток стали серьёзным испытанием для города, поскольку из-за ударов по энергетической инфраструктуре области Одесса оставалась без света, тепла и воды.

Источник: Forbes Ukraine.

23 ноября энергетики завершили сложные ремонтные работы в Одессе и Одесском районе и постепенно восстанавливают электроснабжение в соответствии с графиками отключений.

Большая часть Одессы уже обеспечена водой после масштабного отключения электроэнергии, вызванного российскими ударами по энергетической инфраструктуре. В то же время в части города до сих пор нет водоснабжения и тепла. Коммунальщики организовали подвоз воды, в городе также работают бюветы и около 300 пунктов устойчивости.

В Одессе с 23 по 27 ноября включительно школьники будут учиться дистанционно. Такое решение принято из-за значительных перебоев с электроэнергией, теплом и водой в городе. Детские сады в этот период будут работать только с дежурными группами.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

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