Украинские полярники и моряки развернули в Антарктике две копии исторического «Флага Независимости», который 24 августа 1991 года был внесен в сессионный зал Верховной Рады Украины.

Флаги подняли возле станции «Академик Вернадский» и на борту украинского ледокола «Ноосфера». Символическую акцию провели по случаю Дня Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября.

Один из флагов развернули возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский», а второй — на борту научно-исследовательского ледокола «Ноосфера».

Обе копии полностью воспроизводят исторический флаг длиной 7 метров 34 сантиметра, который стал одним из символов восстановления независимости Украины.

Именно этот сине-желтый флаг был внесен в парламент 24 августа 1991 года, когда народные депутаты приняли Акт о провозглашении независимости Украины. С тех пор он стал важным символом украинской государственности.

Расправив копии флага за тысячи километров от Родины, украинские ученые и моряки присоединились к празднованию Дня Достоинства и Свободы, посвященного событиям Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Украинская станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез вблизи Антарктического полуострова. Она работает под украинским флагом с 1996 года, когда Великобритания передала станцию Украине.

Ледокол «Ноосфера» обеспечивает проведение украинских антарктических экспедиций, доставляет исследователей, оборудование и необходимые грузы, а также используется для научных исследований в Южном океане.

Об этом сообщается со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» рассматривается как важная составляющая государственного присутствия и защиты национальных интересов.

Возле станции Академик Вернадский зафиксировали редкое атмосферное явление: небо переливалось всеми цветами.

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