乌克兰极地探险家和水手在南极展开了两面历史性的“独立旗”复制品，这面旗帜曾于1991年8月24日被带入乌克兰最高拉达的会议厅。

这两面旗帜分别在“维尔纳茨基院士”站附近以及乌克兰破冰船“诺奥斯费拉”号上升起。此次象征性活动是为了纪念11月21日的尊严与自由日而举行的。

其中一面旗帜在乌克兰南极“维尔纳茨基院士”站附近展开，另一面则在科研破冰船“诺奥斯费拉”号上展开。

这两面复制品完全再现了那面长7米34厘米的历史性旗帜，该旗帜已成为乌克兰恢复独立的象征之一。

正是这面蓝黄旗帜于1991年8月24日被带入议会，当时人民代表通过了《乌克兰独立宣言》。自那时起，它便成为乌克兰国家主权的重要象征。

在距离祖国数千公里之外展开国旗复制品，乌克兰科学家和水手们以此参与了“尊严与自由日”的纪念活动，该节日旨在纪念“橙色革命”和“尊严革命”的事件。

乌克兰“维尔纳茨基院士”站位于南极半岛附近的加林德斯岛。自1996年英国将该站移交乌克兰以来，该站一直悬挂着乌克兰国旗。

破冰船“诺斯费拉”号负责保障乌克兰南极考察任务，运送科研人员、设备及必要物资，同时还用于南大洋的科学研究。

据乌克兰国家南极科学中心报道。

乌克兰南极“维尔纳茨基学者”站被视为国家存在和维护国家利益的重要组成部分。

在维尔纳茨基院士站附近，人们观测到了一种罕见的大气现象：天空呈现出五彩斑斓的景象。

关注我们在