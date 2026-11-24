乌克兰的大头牛存栏量持续减少。截至2026年11月1日，各类农场共饲养奶牛90.16万头，比去年同期减少了20.4万头。

全年大牛总数减少了18%，为167万头。与此同时，52%的商业奶牛存栏量集中在乌克兰的五个州。

家庭养殖领域的下滑

分析师指出，指标下滑的主要原因是家庭农场规模的缩减，该类农场全年大牛存栏量减少了36.7万头（-34%），奶牛存栏量减少了20.6万头（-29%）。 目前，私人农户中仍存有70.72万头牛（其中奶牛51.52万头）。 农民因生产成本高昂而减少牲畜数量，但与此同时，由于战争物流和港口封锁导致谷物销售困难，牲畜的淘汰速度受到抑制，这使得奶牛成为了一项现金来源。

工业企业饲养着58%的大头牛（95.86万头，其中奶牛38.64万头）。 过去一年间，农场奶牛数量增加了2.3千头（+1%），尽管自8月以来，因俄罗斯炮击导致动物被迫宰杀及死亡的情况时有发生。

向安全地区迁移

由于安全风险，农场正从前线附近的南部和东部地区向西部、北部及中部地区迁移。 有10个州记录了奶牛存栏量的增长：罗夫诺州（+27%）；利沃夫州（+19%）； 特尔诺皮尔州（+10%）；日托米尔州（+6%）；文尼察州（+5%）；赫梅利尼茨基州（+5%）； 敖德萨州（+4%）；沃伦州（+1%）；基辅州（+1%）；切尔卡瑟州（+1%）。

向安全地区迁移

由于安全风险，牧场正从前线附近的南部和东部地区迁移至西部、北部及中部地区。 有10个州记录了工业奶牛存栏量的增长：罗夫诺州（+27%）；利沃夫州（+19%）； 特尔诺皮尔州（+10%）；日托米尔州（+6%）；文尼察州（+5%）；赫梅利尼茨基州（+5%）； 敖德萨州（+4%）；沃伦州（+1%）；基辅州（+1%）；切尔卡瑟州（+1%）。

因此，目前工业部门超过52%的奶牛集中在五个地区：

波尔塔瓦州（51.70千头）；

切尔卡瑟州（4.51万头）；

切尔尼戈夫州（3.68万头）；

基辅州（3.44万头）；

文尼察州（3.29万头）。

据牛奶生产商协会报道。

需要提醒的是，乌克兰的乳制品价格可能在今秋上涨20%至25%。

乌克兰国产温室番茄价格有所下降。

乌克兰的土豆价格上涨，且一周内价格进一步攀升。









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