W Ukrainie nadal maleje pogłowie bydła. Na dzień 1 listopada 2026 r. w gospodarstwach wszystkich kategorii odnotowano 901,6 tys. krów — o 204 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ogólna liczba bydła w ciągu roku zmniejszyła się o 18% i wyniosła 1,67 miliona sztuk. Jednocześnie 52% przemysłowego stada krów skupia się w pięciu obwodach Ukrainy.

Spadek w sektorze przydomowym

Jak zauważają analitycy, głównym czynnikiem spadku wskaźników było zmniejszenie pogłowia w gospodarstwach ludności, gdzie liczba bydła w ciągu roku spadła o 367 tys. sztuk (-34%), a krów — o 206 tys. sztuk (-29%). W gospodarstwach prywatnych pozostaje obecnie 707,2 tys. sztuk bydła (w tym 515,2 tys. krów). Rolnicy redukują stada ze względu na wysokie koszty produkcji, jednak wycofywanie zwierząt z hodowli jest hamowane przez trudności ze sprzedażą zboża wynikające z logistyki wojennej i blokady portów, co sprawia, że krowa staje się źródłem gotówki.

W gospodarstwach przemysłowych hodowanych jest 58% bydła (958,6 tys. sztuk, z czego 386,4 tys. to krowy). W ciągu roku liczba krów w gospodarstwach wzrosła o 2,3 tys. sztuk (+1%), choć od sierpnia obserwuje się przymusowy ubój i śmiertelność zwierząt w wyniku rosyjskich ostrzałów.

Przenoszenie gospodarstw do bezpiecznych regionów

Ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa następuje przenoszenie gospodarstw z południowych i wschodnich obwodów przyfrontowych do regionów zachodnich, północnych i centralnych. Wzrost stada krów hodowlanych odnotowano w 10 obwodach: obwód rówieński (+27%); obwód lwowski (+19%); obwód tarnopolski (+10%); obwód żytomierski (+6%); obwód winnycki (+5%); obwód chmielnicki (+5%); obwód odeski (+4%); obwód wołyński (+1%); obwód kijowski (+1%); obwód czerkaski (+1%).

Przenoszenie gospodarstw do bezpiecznych regionów

Ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa następuje przenoszenie gospodarstw z południowych i wschodnich obwodów położonych w pobliżu linii frontu do regionów zachodnich, północnych i centralnych. Wzrost pogłowia krów hodowlanych odnotowano w 10 obwodach: obwód rówieński (+27%); obwód lwowski (+19%); obwód tarnopolski (+10%); obwód żytomierski (+6%); obwód winnycki (+5%); obwód chmielnicki (+5%); obwód odeski (+4%); obwód wołyński (+1%); obwód kijowski (+1%); obwód czerkaski (+1%).

Dzięki temu ponad 52% krów sektora przemysłowego znajduje się obecnie w pięciu regionach:

obwód połtawski (51,70 tys. sztuk);

obwód czerkask (45,10 tys.);

obwód czernihowski (36,80 tys.);

obwód kijowski (34,40 tys.);

obwód winicki (32,90 tys.).

Informację tę podaje Stowarzyszenie Producentów Mleka.

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