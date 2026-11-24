Wykonawca, który nie ukończył budowy zakładu przetwarzania odpadów we Lwowie, samodzielnie wycofał wniosek o rozwiązanie umowy z władzami miejskimi. Firma nie wyjaśniła przyczyn tej decyzji.

Poinformował o tym burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj.

Przypomniał on, że wcześniej arbiter nadzwyczajny całkowicie oddalił żądania tej firmy dotyczące zakazania miastu dokończenia budowy zakładu z udziałem innych wykonawców.

Ponadto polska firma została zobowiązana do pokrycia 12 tysięcy euro kosztów prawnych.

Sadowy twierdzi, że miasto do tej pory nie otrzymało tych środków.

„Teraz firma zrezygnowała również z dalszego rozpatrywania własnego wniosku. Nie wyjaśnia, dlaczego. Nie wiemy, co stało się przyczyną takiej decyzji. Wiemy jednak na pewno, że nie ma żadnego orzeczenia arbitrażowego co do istoty sporu, które potwierdzałoby głośne oświadczenia wykonawcy o porażce Lwowa” – stwierdził burmistrz.

Dodał, że miasto będzie nadal bronić swoich interesów i domagać się zwrotu kosztów.

Ponadto Sadowy po raz kolejny obiecał, że zakład przetwarzania odpadów zostanie dokończony.

Przypomnijmy, że Lwów wydał ponad 28 mln euro na zakład przetwarzania odpadów, który do tej pory nie został ukończony.

Wcześniej władze Lwowa zwróciły się do Polski w sprawie budowy zakładu przetwarzania odpadów.

Polska skrytykowała Lwów za rozwiązanie umowy dotyczącej zakładu przetwarzania odpadów.

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