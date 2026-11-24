Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała kolejnych czterech propagatorów rosyjskiego szowinizmu w różnych regionach kraju. Osoby te usprawiedliwiały zbrojną agresję Rosji, popierały okupację terytoriów ukraińskich i wychwalały rosyjskie ugrupowania zbrojne.

W Chersoniu funkcjonariusze organów ścigania zdemaskowali byłego muzyka teatralnego, który otwarcie popierał Rosję. Podczas okupacji miasta brał udział w koncertach propagandowych na rzecz reżimu kremlowskiego.

Według danych śledztwa w maju 2022 roku mężczyzna wziął udział w jednym z takich wydarzeń, zorganizowanym przez gauleitera Władimira Saldo. W sierpniu tego samego roku wystąpił na koncercie z okazji Dnia Flagi Rosji.

Po wyzwoleniu Chersoniu podejrzany pozostał w mieście, ale nadal wspierał wrogą propagandę. Pisał wiersze, w których gloryfikował rosyjskich okupantów, a następnie przekazywał swoje „utwory” do emisji w rosyjskim radiu.

W Chersoniu zatrzymano również kobietę, która z anonimowych kont w Telegramie wzywała Rosję do zwiększenia liczby ataków bombami kierowanymi na miasto oraz do zaostrzenia represji na lewym brzegu obwodu.

Ponadto podejrzana domagała się od dowództwa rosyjskich ugrupowań zbrojnych zajęcia centrum obwodu i brutalnego prześladowania członków ruchu oporu.

W Charkowie zatrzymano obywatela Rosji, który od dłuższego czasu mieszka w stolicy obwodu i wychwala rosyjskie ugrupowania zbrojne.

Funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali, jak mężczyzna publikował na czatach w mediach społecznościowych wpisy, w których usprawiedliwiał zbrodnie wojenne armii rosyjskiej oraz zajęcie części terytorium Ukrainy.

W obwodzie dniepropetrowskim zdemaskowano kolejną zwolenniczkę Rosji. Okazała się nią sprzedawczyni z jednego z targowisk w rejonie pawłogradzkim, która usprawiedliwiała zajęcie terytorium obwodu donieckiego i oczekiwała okupacji całego wschodu Ukrainy.

Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) kobieta wielokrotnie pisała o tym na czatach prorosyjskich kanałów w Telegramie. Ponadto w swoich wpisach próbowała nawiązać kontakt z administratorami prokremlowskich serwisów informacyjnych.

Ekspertyzy zlecone przez Służbę Bezpieczeństwa potwierdziły fakty dotyczące działalności informacyjno-dywersyjnej osób objętych postępowaniem w interesie państwa agresora.

Śledczy SBU poinformowali osoby objęte postępowaniem o podejrzeniu popełnienia przestępstw na podstawie trzech artykułów Kodeksu karnego Ukrainy:

ustępami 1 i 2 artykułu 110 – naruszenie integralności terytorialnej i nienaruszalności Ukrainy;

ustęp 6 artykułu 111-1 – działalność kolaboracyjna;

ustępami 1, 2 i 3 artykułu 436-2 – usprawiedliwianie, uznawanie za zgodną z prawem oraz zaprzeczanie zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie oraz gloryfikowanie jej uczestników.

Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Informację tę podało centrum prasowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Czytaj nas na