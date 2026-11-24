Komisja Rady Najwyższej ds. polityki antykorupcyjnej zatwierdziła odpowiedni projekt ustawy prezydenta. Poinformował o tym 24 listopada poseł Jarosław Żelezniak.

„Komisja ds. polityki antykorupcyjnej poparła projekt ustawy prezydenta dotyczący upublicznienia oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz innych funkcjonariuszy służb specjalnych działających na terenie kraju. Projekt został przyjęty jednogłośnie” – napisał Żelezniak.

Jak poinformował Żelezniak, przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) podczas posiedzenia Komisji ds. Polityki Antykorupcyjnej Rady Najwyższej Ukrainy poparli projekt ustawy dotyczący przywrócenia obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników SBU, ale zamierzają wprowadzić do niego pewne doprecyzowania przed drugim czytaniem.

Dzisiaj parlament ma rozpatrzyć projekt ustawy o zmianie ustawy Ukrainy „O zapobieganiu korupcji” w zakresie specyfiki składania oświadczeń majątkowych przez poszczególne kategorie żołnierzy sił bezpieczeństwa oraz dostępu do oświadczeń w warunkach stanu wojennego (projekt Prezydenta Ukrainy nr 16220).

Informację tę przekazał poseł Jarosław Żelezniak na Telegramie.

Przypomnijmy, że z otwartego dostępu usunięto ponad tysiąc oświadczeń pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wcześniej Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji wykryła nieprawdziwe informacje w oświadczeniu majątkowym byłego dyrektora „Berdyczowwodokanal” Illi Szamrowskiego.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) zakończyła pełną kontrolę oświadczenia majątkowego za rok 2024 byłej dyrektor Chmielnickiego Okręgowego Centrum Ekspertyz Medyczno-Społecznych Tetiany Krupy. W wyniku kontroli wykryto nieprawdziwe informacje na kwotę ponad 19,8 mln hrywien, a także oznaki bezprawnego wzbogacenia się na kwotę ponad 235,9 mln hrywien.

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