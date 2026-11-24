Nielegalne kasyna działały bez licencji w dzielnicach Desnyanskij i Sviatoshynskij stolicy. Podczas przeszukań detektywi BEB zabezpieczyli ponad 400 sztuk sprzętu komputerowego i wyposażenia.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą detektywi Terytorialnego Zarządu BEB w Kijowie.

W wyniku śledztwa ustalono, że podejrzani zorganizowali sieć lokali, w których zapewniano odwiedzającym dostęp do gier hazardowych za pomocą komputerów wyposażonych w specjalne oprogramowanie.

Zakłady hazardowe funkcjonowały w lokalach niemieszkalnych, które – według wstępnych danych – były wynajmowane przez osoby figurujące jako fikcyjni najemcy. W każdym z nich urządzono dziesiątki stanowisk komputerowych.

Detektywi BEB przeprowadzili cztery przeszukania w miejscach działalności nielegalnych lokali hazardowych. Skonfiskowano komputery typu all-in-one, monitory, zasilacze, a także meble i inne wyposażenie.

W ramach postępowania przygotowawczego nałożono zajęcie na cztery lokale niemieszkalne o łącznej powierzchni ponad 300 m², które były wykorzystywane do organizowania i prowadzenia nielegalnych gier hazardowych.

Postępowanie przygotowawcze trwa. Detektywi ustalają tożsamość wszystkich osób zaangażowanych w organizację i funkcjonowanie sieci.

Postępowanie karne toczy się na podstawie części 1 art. 203-2 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalna działalność polegająca na organizowaniu lub prowadzeniu gier hazardowych i loterii.

Kierownictwo procesowe sprawują prokuratorzy Prokuratury Miejskiej w Kijowie.

Źródło: BEB

Przypomnijmy, że w Zakarpaciu odbędzie się proces administratorce nielegalnego kasyna.

Wcześniej informowaliśmy, że Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy podejrzewa największego licencjobiorcę gier hazardowych w Internecie o niepłacenie podatków w wysokości 1,2 mld hrywien.

Prokuratura miejska w Kijowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu Rosjanom i pięciu obywatelom Ukrainy, którzy stworzyli nielegalne kasyno internetowe, które przekazało do Rosji prawie 3 mld hrywien swoich zysków.

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