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Нелегальні гральні заклади працювали без ліцензії у Деснянському та Святошинському районах столиці. Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 400 одиниць комп’ютерної техніки й обладнання.

Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві.

Слідством встановлено, що фігуранти організували роботу мережі закладів, де відвідувачам надавали доступ до азартних ігор за допомогою комп’ютерів зі спеціальним програмним забезпеченням.

Гральні заклади функціонували у нежитлових приміщеннях, які, за попередніми даними, орендували на підставних осіб. У кожному з них облаштували десятки комп’ютерних місць.

Детективи БЕБ провели чотири обшуки за місцями діяльності нелегальних гральних закладів. Вилучили моноблоки, монітори, системні блоки, а також меблі та інший інвентар.

У межах досудового розслідування накладено арешт на чотири нежитлові приміщення загальною площею понад 300 кв. м, які використовували для організації та проведення незаконних азартних ігор.

Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування мережі.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

Джерело: БЕБ

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