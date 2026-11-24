Нелегальные игорные заведения работали без лицензии в Деснянском и Святошинском районах столицы. В ходе обысков детективы БЭБ изъяли более 400 единиц компьютерной техники и оборудования.

Досудебное расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве.

Следствием установлено, что фигуранты организовали работу сети заведений, где посетителям предоставляли доступ к азартным играм с помощью компьютеров со специальным программным обеспечением.

Игорные заведения функционировали в нежилых помещениях, которые, по предварительным данным, арендовались на подставных лиц. В каждом из них было оборудовано десятки компьютерных мест.

Детективы БЭБ провели четыре обыска по местам деятельности нелегальных игорных заведений. Изъяли моноблоки, мониторы, системные блоки, а также мебель и другой инвентарь.

В рамках досудебного расследования наложен арест на четыре нежилых помещения общей площадью более 300 кв. м, которые использовались для организации и проведения незаконных азартных игр.

Досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают всех лиц, причастных к организации и функционированию сети.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры.

Источник: БЭБ

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