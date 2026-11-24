这些非法赌场在首都德斯尼亚区和斯维亚托什因区无证经营。在搜查过程中，国家安全局侦探查获了400余台计算机及相关设备。

此案的审前调查由基辅市经济犯罪调查局地区分局侦探负责。

调查显示，涉案人员组织运营了一张赌场网络，通过安装有专用软件的电脑为顾客提供赌博服务。

这些赌博场所设在非住宅用房内，据初步调查，这些场所是通过中间人名义租用的。每个场所都设置了数十个电脑终端。

国家安全局侦探对这些非法赌博场所的活动地点进行了四次搜查，查获了一体机、显示器、主机，以及家具和其他设备。

在庭前调查过程中，已对四处总面积超过300平方米、用于组织和开展非法赌博活动的非住宅场所实施了查封。

庭前调查仍在进行中。侦探们正在查明所有参与该网络组织和运营的人员。

本刑事案件依据《乌克兰刑法典》第203-2条第1款进行调查——非法组织或经营赌博、彩票活动。

本案的诉讼监督工作由基辅市检察院的检察官负责。

来源：BEB

此前，喀尔巴阡地区将对一名非法赌场的管理员提起公诉。

此前我们曾报道，乌克兰经济安全局怀疑互联网最大博彩牌照持有者存在12亿格里夫纳的逃税行为。

基辅市检察院已向法院提交了针对五名俄罗斯人和五名乌克兰公民的起诉书，这些人创建了一家非法在线赌场，该赌场将其近30亿格里夫纳的利润转入了俄罗斯联邦。

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