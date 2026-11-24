来自基辅州乌克兰卡市的乌克兰女演员安东尼娜·希日尼亚克，对当地居民被迫生活的条件表示愤慨。 据她介绍，自2月以来，该市一直没有供暖和热水，居民家中既寒冷又长出了霉斑。

她特别提到，供暖问题也波及到了她祖母居住的楼房。与此同时，据这位女演员称，当地政府至今仍未能找到解决方案。

“从2月份起，我们乌克朗卡市就一直没有供暖和热水供应。虽然热水问题还能通过安装热水器来解决（有条件的人都这么做了），但供暖问题却可能导致城市陷入‘停摆’： 届时管道中的水将被排空，而且还将面临下水道系统停运的问题，”安东尼娜表示。

据她介绍，即使没有严寒，室温也仅为6至10度。此外，公寓内开始出现霉斑，居民们被迫长期忍受寒冷。

“现在，即使没有严寒，公寓里的温度也只有6-10度，到处都是霉菌，而且一直很冷。而市长给出的‘答复’更像是嘲弄。 我已经不知道还能怎么改变这种局面了，虽然电视上似乎播出了几则相关报道，但之后又是一片沉默，”这位女演员愤慨地表示。

这位女演员强调，由于缺乏供暖和热水，乌克兰卡市约1.8万名居民正面临困境。她指出，退休人员和儿童是受影响最严重的群体。

据希日尼亚克介绍，该市幼儿园已关闭，学生们被迫轮流上课：一天在家，第二天在避难所。

“1.8万人正面临人道主义灾难的边缘。当然，目前最脆弱的群体是退休人员和儿童。幼儿园已关闭，孩子们轮流上课，一天在家，一天在避难所。 我恳请市政府立即采取措施。其实从二月份开始，就应该开始寻找解决方案了，”安东尼娜·希日尼亚克向当地政府呼吁道。

这位电视剧《捉拿凯达什》的女主角在自己的Instagram上讲述了这一情况。

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