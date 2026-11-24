乌克兰最高拉达反腐败政策委员会批准了总统提交的相关法案。11月24日，议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克通报了这一消息。

“反腐败政策委员会支持总统关于公开安全局（SBU）人员及其他后方特工人员财产申报的法案。该法案作为基础法案获得全票通过，”杰列兹尼亚克写道。

据热列兹尼亚克透露，在乌克兰最高拉达反腐败政策委员会的会议上，安全局代表支持了关于恢复安全局工作人员申报制度的法案，但打算在二读前对法案内容进行细化调整。

今天，议会将审议《关于修改乌克兰〈预防腐败法〉的法律草案》，该草案涉及特定类别安全部队军人的申报特殊规定以及在战时状态下查阅申报资料的权限（乌克兰总统提案第16220号）。

议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克在Telegram上通报了这一消息。

需要指出的是，此前已有超过一千份安全局（SBU）工作人员的申报表被从公开渠道移除。

此前，国家反腐败局在“贝尔迪切夫供水公司”前主任伊利亚·沙姆罗夫斯基的申报中发现了不实信息。

国家反腐败局（NAZK）已完成对赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定中心前负责人塔季扬娜·克鲁皮2024年财产申报表的全面核查。 审查结果显示，其申报中存在金额超过1980万格里夫纳的不实信息，以及涉及超过2.359亿格里夫纳非法敛财的迹象。

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