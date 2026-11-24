Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики одобрил соответствующий законопроект президента. Об этом 24 ноября сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект президента об обнародовании деклараций сотрудников СБУ и других спецслужб, работающих в тылу. В качестве основы — единогласно», — написал Железняк.

Как сообщил Железняк, представители СБУ на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины поддержали законопроект о возобновлении декларирования для сотрудников СБУ, но намерены внести в него уточнения ко второму чтению.

Сегодня парламент должен рассмотреть проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно особенностей декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения (проект Президента Украины № 16220).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Напомним, из открытого доступа были изъяты более тысячи деклараций сотрудников СБУ.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные сведения в декларации бывшего директора «Бердичевводоканала» Ильи Шамровского.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) завершило полную проверку декларации за 2024 год бывшей руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. По результатам проверки были выявлены недостоверные сведения на сумму более 19,8 млн грн, а также признаки незаконного обогащения на сумму более 235,9 млн грн.

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