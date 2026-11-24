W trakcie zdarzenia napastnik zadał poszkodowanemu kilka ciosów, a następnie otwarcie zabrał mu pieniądze i dokumenty, po czym uciekł. Policjanci zatrzymali podejrzanego, mieszkańca obwodu chmielnickiego.

W trakcie działań operacyjno-śledczych funkcjonariusze policji kryminalnej ustalili tożsamość mężczyzny zamieszanego w przestępstwo i odnaleźli go w jednym z sąsiednich obwodów.

Osobę tę zatrzymano na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec obwodu chmielnickiego, wcześniej skazany za przestępstwa przeciwko mieniu.

W tej sprawie wszczęto postępowanie karne na podstawie części 4 art. 186 Kodeksu karnego Ukrainy (rabunek). Przepis ten przewiduje karę pozbawienia wolności na okres od siedmiu do dziesięciu lat.

Obecnie rozstrzyga się kwestię postawienia podejrzanemu zarzutów oraz wyboru środka zabezpieczającego.

Funkcjonariusze policji sprawdzają również, czy zatrzymany miał udział w popełnieniu innych przestępstw przeciwko mieniu.

Źródło: Policja obwodu tarnopolskiego

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