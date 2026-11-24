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Служба безпеки України викрила ще чотирьох агітаторів рашизму в різних регіонах країни. Фігуранти виправдовували збройну агресію Росії, підтримували окупацію українських територій та вихваляли російські збройні угруповання.

У Херсоні правоохоронці викрили колишнього театрального музиканта, який відкрито підтримував Росію. Під час окупації міста він брав участь у пропагандистських концертах на підтримку кремлівського режиму.

За даними слідства, у травні 2022 року чоловік долучився до одного з таких заходів, організованих гауляйтером Володимиром Сальдо. У серпні того ж року він виступав на концерті з нагоди Дня прапора Росії.

Після звільнення Херсона фігурант залишився в місті, але продовжив підтримувати ворожу пропаганду. Він писав вірші, у яких героїзував російських окупантів, а згодом передавав свої «твори» для трансляції в ефірах російського радіо.

Також у Херсоні затримали жінку, яка з анонімних акаунтів у Telegram закликала Росію збільшити кількість ударів керованими авіабомбами по місту та посилити репресії на лівобережжі області.

Крім того, фігурантка вимагала від командування російських збройних угруповань захопити обласний центр і жорстоко переслідувати учасників руху опору.

У Харкові затримали громадянина Росії, який тривалий час проживає в обласному центрі та вихваляє російські збройні угруповання.

Правоохоронці задокументували, як чоловік публікував у чатах соціальних мереж дописи, у яких виправдовував воєнні злочини російської армії та захоплення частини території України.

У Дніпропетровській області викрили ще одну прихильницю Росії. Нею виявилася продавчиня одного з ринків Павлоградського району, яка виправдовувала захоплення території Донеччини та чекала на окупацію всього сходу України.

За даними СБУ, жінка неодноразово писала про це в чатах проросійських Telegram-каналів. Крім того, у своїх дописах вона намагалася налагодити контакт з адміністраторами прокремлівських інформаційних ресурсів.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частинами 1 і 2 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

частиною 6 статті 111-1 – колабораційна діяльність;

частинами 1, 2 і 3 статті 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікація її учасників.

За інкриміновані злочини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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