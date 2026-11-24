乌克兰安全局在该国不同地区又揭露了四名鼓吹拉什主义的煽动者。涉案人员为俄罗斯的武装侵略行为辩解，支持对乌克兰领土的占领，并吹捧俄罗斯武装团体。

在赫尔松，执法部门查获了一名公开支持俄罗斯的前剧院乐手。在该市被占领期间，他曾参与支持克里姆林宫政权的宣传性音乐会。

据调查显示，2022年5月，该男子参加了由党卫队领袖弗拉基米尔·萨尔多组织的一场此类活动。同年8月，他在俄罗斯国旗日纪念音乐会上登台表演。

赫尔松解放后，该嫌疑人仍留在该市，但继续支持敌对宣传。他创作了将俄罗斯占领者英雄化的诗歌，随后将这些“作品”提交给俄罗斯广播电台进行播出。

此外，赫尔松还拘留了一名女性，她通过Telegram上的匿名账号呼吁俄罗斯增加对该市精确制导炸弹的打击次数，并加强对该州左岸地区的镇压。

此外，该涉案女子还要求俄罗斯武装集团指挥部占领该州首府，并残酷镇压抵抗运动参与者。

在哈尔科夫，一名长期居住在该州首府并吹捧俄罗斯武装团体的俄罗斯公民被拘留。

执法部门记录了该男子在社交媒体聊天群中发布帖子的行为，他在帖子中为俄军的战争罪行及占领乌克兰部分领土的行为辩护。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，又有一名亲俄分子被揭发。她是一名帕夫洛格拉德区某市场的女摊贩，曾为占领顿涅茨克州领土的行为辩护，并期待整个乌克兰东部地区被占领。

据乌克兰安全局称，该女子曾在亲俄Telegram频道的聊天群中多次发表此类言论。此外，她在帖文中还试图与亲克里姆林宫信息资源的管理员建立联系。

安全局委托进行的鉴定证实，涉案人员确曾为侵略国利益从事信息破坏活动。

乌克兰安全局调查人员已向涉案人员告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》三项罪名：

第110条第1款和第2款——侵犯乌克兰的领土完整和不可侵犯性；

第111-1条第6款——通敌活动；

第436-2条第1、2和3款——为俄罗斯对乌克兰的武装侵略进行辩解、认定其合法性、予以否认，并美化其参与者。

根据被指控的罪行，涉案人员面临最高12年有期徒刑。

乌克兰安全局（SBU）新闻中心通报了这一消息。

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