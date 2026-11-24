Служба безопасности Украины разоблачила ещё четырёх пропагандистов рашизма в разных регионах страны. Фигуранты оправдывали вооружённую агрессию России, поддерживали оккупацию украинских территорий и восхваляли российские вооружённые группировки.

В Херсоне правоохранители разоблачили бывшего театрального музыканта, который открыто поддерживал Россию. Во время оккупации города он участвовал в пропагандистских концертах в поддержку кремлевского режима.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина присоединился к одному из таких мероприятий, организованных гауляйтером Владимиром Сальдо. В августе того же года он выступал на концерте, приуроченном к Дню флага России.

После освобождения Херсона фигурант остался в городе, но продолжил поддерживать вражескую пропаганду. Он писал стихи, в которых героизировал российских оккупантов, а впоследствии передавал свои «произведения» для трансляции в эфирах российского радио.

Также в Херсоне задержали женщину, которая с анонимных аккаунтов в Telegram призывала Россию увеличить количество ударов управляемыми авиабомбами по городу и усилить репрессии на левобережье области.

Кроме того, фигурантка требовала от командования российских вооружённых группировок захватить областной центр и жестоко преследовать участников движения сопротивления.

В Харькове задержали гражданина России, который длительное время проживает в областном центре и восхваляет российские вооруженные группировки.

Правоохранители зафиксировали, как мужчина публиковал в чатах социальных сетей сообщения, в которых оправдывал военные преступления российской армии и захват части территории Украины.

В Днепропетровской области разоблачили еще одну сторонницу России. Ею оказалась продавщица одного из рынков Павлоградского района, которая оправдывала захват территории Донецкой области и ждала оккупации всего востока Украины.

По данным СБУ, женщина неоднократно писала об этом в чатах пророссийских Telegram-каналов. Кроме того, в своих сообщениях она пыталась наладить контакт с администраторами прокремлевских информационных ресурсов.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

частями 1 и 2 статьи 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

частью 6 статьи 111-1 – коллаборационистская деятельность;

частями 1, 2 и 3 статьи 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины и героизация ее участников.

За инкриминируемые преступления фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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