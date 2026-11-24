Подрядчик, не завершивший строительство мусороперерабатывающего завода во Львове, самостоятельно отозвал заявление о расторжении контракта с городскими властями. Причины такого решения компания не объяснила.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Он напомнил, что ранее чрезвычайный арбитр полностью отклонил требования этой компании запретить городу достраивать завод с другими подрядчиками.

Также польскую компанию обязали компенсировать 12 тысяч евро судебных издержек.

Садовый утверждает, что эти деньги городской бюджет до сих пор не получил.

«Теперь компания отказалась и от дальнейшего рассмотрения собственного заявления. Почему — не объясняет. Мы не знаем, что стало причиной такого решения. Но точно знаем, что никакого решения арбитража по существу спора, которое подтверждало бы громкие заявления подрядчика о поражении Львова, нет», — констатировал городской голова.

Он добавил, что город и впредь будет защищать свои интересы и требовать компенсации расходов.

Кроме того, Садовый в очередной раз пообещал, что мусороперерабатывающий завод достроят.

Напомним, Львов потратил более 28 млн евро на мусороперерабатывающий завод, который до сих пор не достроен.

Ранее мэрия Львова обратилась к Польше по поводу строительства мусороперерабатывающего завода.

Польша раскритиковала Львов за расторжение контракта на строительство мусороперерабатывающего завода.

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