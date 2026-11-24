Поголовье коров в Украине за год сократилось более чем на 200 тысяч
В Украине продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота. По состоянию на 1 ноября 2026 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 901,6 тысячи коров — на 204 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общее количество крупного рогатого скота (КРС) за год сократилось на 18% и составило 1,67 миллиона голов. При этом 52% промышленного поголовья коров сосредоточено в пяти областях Украины.
Спад в приусадебном секторе
Как отмечают аналитики, главным фактором падения показателей стало сокращение в хозяйствах населения, где количество КРС за год упало на 367 тыс. голов (-34%), а коров — на 206 тыс. голов (-29%). В частных хозяйствах на данный момент остается 707,2 тыс. голов крупного рогатого скота (из которых 515,2 тыс. коров). Сельские жители сокращают поголовье из-за высоких производственных затрат, при этом выбытие сдерживается трудностями со сбытом зерна из-за военной логистики и блокады портов, что делает корову источником живых денег.
На промышленных предприятиях содержится 58% крупного рогатого скота (958,6 тыс. голов, из которых 386,4 тыс. коров). За год количество коров на фермах выросло на 2,3 тыс. голов (+1%), хотя с августа наблюдается вынужденный убой и гибель животных от российских обстрелов.
Перемещение в безопасные регионы
Из-за рисков для безопасности происходит перемещение хозяйств из прифронтовых южных и восточных областей в западные, северные и центральные регионы. Рост промышленного поголовья коров зафиксирован в 10 областях: Ровенская область (+27%); Львовская область (+19%); Тернопольская область (+10%); Житомирская область (+6%); Винницкая область (+5%); Хмельницкая область (+5%); Одесская область (+4%); Волынская область (+1%); Киевская область (+1%); Черкасская область (+1%).
Перемещение в безопасные регионы
Из-за рисков для безопасности происходит перемещение хозяйств из прифронтовых южных и восточных областей в западные, северные и центральные регионы. Рост промышленного поголовья коров зафиксирован в 10 областях: Ровенская область (+27%); Львовская область (+19%); Тернопольская область (+10%); Житомирская область (+6%); Винницкая область (+5%); Хмельницкая область (+5%); Одесская область (+4%); Волынская область (+1%); Киевская область (+1%); Черкасская область (+1%).
Благодаря этому более 52% коров промышленного сектора сегодня сосредоточено в пяти регионах:
Полтавская область (51,70 тыс. голов);
Черкасская область (45,10 тыс.);
Черниговская область (36,80 тыс.);
Киевская область (34,40 тыс.);
Винницкая область (32,90 тыс.).
Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.
Напомним, что молочные продукты в Украине могут подорожать на 20–25% уже осенью.
В Украине снизились цены на отечественные тепличные помидоры.
В Украине подорожал картофель, цена на который за неделю еще больше выросла.