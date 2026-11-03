На Донеччині засудили таксиста, який готував убивство співробітника СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який готував замах на одного з керівників регіонального управління СБУ на Донеччині. Українські контррозвідники завчасно викрили плани російської спецслужби та затримали зловмисника у квітні цього року.

Як встановило слідство, завдання ФСБ виконував місцевий таксист, якого завербували через його знайомого — колишнього жителя Краматорська, який у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та почав співпрацювати з російською спецслужбою. Сам таксист потрапив у поле зору ФСБ через антиукраїнські коментарі в чатах Telegram-каналів.

Спочатку чоловік збирав інформацію про розташування українських військових і техніки в прифронтовому районі. Під час поїздок із клієнтами він фіксував місця зосередження підрозділів Сил оборони, а потім передавав координати, позначаючи їх на Google Maps. Згодом куратор доручив йому підготувати вбивство співробітника СБУ.

Для виконання цього завдання агент стежив за офіцером, відстежував маршрути його пересування та місця перебування. Спостереження він проводив зі свого автомобіля, прикриваючись роботою таксиста.

Для зв’язку з куратором ФСБ чоловік використовував окремий телефон. Під час розвідувальних поїздок він залишав його вдома, ховаючи в спеціальному тайнику в підлозі квартири.

Суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Про це повідомляє СБУ.

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