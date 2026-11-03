Na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy sąd skazał na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia agenta FSB, który przygotowywał zamach na jednego z kierowników regionalnego oddziału SBU w obwodzie donieckim. Ukraińscy kontrwywiadowcy z wyprzedzeniem wykryli plany rosyjskich służb specjalnych i zatrzymali sprawcę w kwietniu tego roku.

Jak ustaliło śledztwo, zadanie FSB wykonywał lokalny taksówkarz, który został zwerbowany za pośrednictwem swojego znajomego – byłego mieszkańca Kramatorska, który w 2014 roku wyjechał na tymczasowo okupowane terytorium obwodu donieckiego i rozpoczął współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Sam taksówkarz znalazł się w kręgu zainteresowania FSB z powodu antyukraińskich komentarzy na czatach kanałów Telegramu.

Początkowo mężczyzna zbierał informacje o rozmieszczeniu ukraińskich żołnierzy i sprzętu w rejonie przyfrontowym. Podczas przejazdów z klientami rejestrował miejsca skupiska oddziałów Sił Obronnych, a następnie przekazywał współrzędne, zaznaczając je na Google Maps. Później jego kurator zlecił mu przygotowanie zabójstwa pracownika SBU.

Aby wykonać to zadanie, agent śledził oficera, monitorując trasy jego przemieszczania się i miejsca pobytu. Obserwację prowadził ze swojego samochodu, podając się za taksówkarza.

Do komunikacji z kuratorem z FSB mężczyzna używał osobnego telefonu. Podczas wyjazdów rozpoznawczych zostawiał go w domu, chowając w specjalnej skrytce w podłodze mieszkania.

Sąd uznał agenta za winnego zdrady państwowej popełnionej w warunkach stanu wojennego (cz. 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy). Śledztwo prowadzili pracownicy Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodach donieckim i ługańskim pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Doniecku.

Informację tę podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Agent FSB z Zaporoża został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Wcześniej w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy zdemaskowano agenta FSB, który doprowadził do rosyjskiego ataku na oddział operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w Kijowie 18-letniego mieszkańca Odessy, podejrzanego o zdradę stanu.

W obwodzie rówieńskim agent FSB, który przygotowywał podłożenie ładunku wybuchowego pod tory kolejowe przed przejazdem pociągu towarowego, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.