Centrum przeciwdziałania dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przeanalizowało relacje medialne dotyczące incydentu w Pietropawłowskiej Borszczagowce i wykryło oznaki skoordynowanej akcji propagandowej. Eksperci odnotowali masowe rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, identycznych publikacji zawierających radykalne wezwania, a także zaangażowanie objętych sankcjami prorosyjskich komentatorów.

W szczególności w serwisie Facebook wykryto 361 wpisów zawierających destrukcyjne wezwania, a na ponad 110 rosyjskich kanałach Telegramu rozpowszechniano dezinformacyjną narrację o „buntach Ukraińców”. Do rozpowszechniania fałszywych informacji dołączyły osoby, które wcześniej próbowały zorganizować korzystne dla Kremla protesty, w szczególności uczestnicy tzw. „majdanów pokoju”.

W Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podkreślono, że kampania ta znalazła kontynuację w postaci prób sztucznego zorganizowania nowych akcji protestacyjnych. Rada Bezpieczeństwa Narodowego wezwała obywateli, by nie ulegali prowokacjom informacyjnym wroga i ufali wyłącznie oficjalnym źródłom.

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zidentyfikowała około 100 osób, które brały udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Według danych SBU organizatorzy zamieszek w Pietropawłowskiej Borszczagowce z wyprzedzeniem zaplanowali akcję, aby wywołać rezonans społeczny i zrealizować plan uwolnienia osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Szef Biura Prezydenta, Kirill Budanow, oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Jak powiedział, obiektywne śledztwo zostało już wszczęte przez Prokuraturę Generalną i odpowiednie organy ścigania.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną stwierdzone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w związku z starciami w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow odniósł się do wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W korpusie Azowa skomentowano starcia w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził przetrzymywanie osób powracających z Północno-Zachodniego Okręgu Wojskowego w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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