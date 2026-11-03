乌克兰国家安全与国防委员会下属的反虚假信息中心对彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件的相关信息进行了调查，并发现存在有组织宣传活动的迹象。 专家们记录到大量不实消息的传播、包含极端煽动内容的同类帖子，以及受制裁的亲俄发言人的参与。

具体而言，在Facebook社交网络上发现了361条包含破坏性呼吁的帖子，而在110多个俄罗斯Telegram频道中，则传播了关于“乌克兰人起义”的虚假叙事。 此前曾试图组织对克里姆林宫有利的抗议活动的人员，特别是所谓“和平广场”的参与者，也加入了散布虚假信息的行列。

反虚假信息中心强调，该宣传活动以试图人为组织新的抗议活动为形式得以延续。国家安全与国防委员会呼吁公民不要屈服于敌方的信息挑衅，并仅信任官方消息来源。

来源：乌克兰国家安全与国防委员会下属反虚假信息中心。

乌克兰安全局已查明约100名参与彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱的人员。

据乌克兰安全局称，彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱的组织者事先策划了此次行动，旨在引发社会反响，并实施一项旨在释放应征入伍人员的计划。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明并追究在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡挑起事端者的责任。据他称，总检察长办公室和相关执法机构已启动客观调查。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出质询。 人权专员要求查明事件经过，核查军人及国民卫队代表进入该建筑的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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