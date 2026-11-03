ЦПД выявил кампанию по распространению фейков о событиях в Софиевской Борщаговке

Центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины проанализировал освещение инцидента в Петропавловской Борщаговке и выявил признаки скоординированной пропагандистской акции. Специалисты зафиксировали массовое распространение недостоверных сообщений, однотипных публикаций с радикальными призывами, а также привлечение пророссийских спикеров, находящихся под санкциями.

В частности, в социальной сети Facebook было выявлено 361 пост с деструктивными призывами, а в более чем 110 российских Telegram-каналах распространялся дезинформационный нарратив о «бунте украинцев». К распространению фейков присоединились лица, которые ранее пытались организовать выгодные Кремлю протесты, в частности участники так называемых «майданов мира».

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что данная кампания получила продолжение в виде попыток искусственно организовать новые протестные акции. В СНБО призвали граждан не поддаваться информационным провокациям врага и доверять исключительно официальным источникам.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Служба безопасности Украины установила личности около 100 человек, принимавших участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.

По данным СБУ, организаторы беспорядков в Петропавловской Борщаговке заранее планировали акцию, чтобы вызвать общественный резонанс и реализовать схему по освобождению военнообязанных.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что лица, инициировавшие события в Петропавловской Борщаговке, будут установлены и привлечены к ответственности. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие правоохранительные органы уже начали объективное расследование.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом на Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.

В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

Командующий Нацгвардией подтвердил удержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.

Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

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