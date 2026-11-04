НАБУ проводит обыски у руководителя службы внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука

4 ноября Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия в отношении начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, полковника Антона Кравчука. Обыски проходят на фоне конфликта между детективами НАБУ и представителями Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают собеседники «Украинской правды» в правоохранительных органах.

По их данным, следственные действия в отношении Кравчука проводятся одновременно с попыткой НАБУ провести обыск у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки.

Ранее сообщалось, что во время обыска у Дуки один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожал детективам применением огнестрельного оружия и препятствовал проведению следственных действий. На место также прибыли спецназовцы СБУ.

«Украинская правда» пытается выяснить подробности обысков у Кравчука.

Напомним, чиновник СБУ угрожает детективам НАБУ оружием во время обыска.

Ранее НАБУ и САП отреагировали на заявление Кравченко о подготовке нападения в Австрии.

Кроме того, НАБУ и САП завершили расследование дела о присвоении зерна государственной корпорации.

До этого НАБУ раскрыло схему исчезновения зерна на сумму 29 млн долларов.

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