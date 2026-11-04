В Днепропетровской области АРМА выставила на продажу 30 тонн арестованного подсолнечника

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило о продаже 30,26 тонн арестованных семян подсолнечника, хранящихся в Днепропетровской области. Стартовая стоимость лота составляет 310,6 тыс. грн без учета НДС.

Речь идет о 30 260 кг подсолнечника урожая 2024 года украинского происхождения. Продукция хранится на территории Новомосковского филиала ЧАО «Ориль-Лидер» в селе Китайгород Днепровского района Днепропетровской области.

Согласно данным карточки актива, масличность семян составляет 50%, влажность — 8%, примесь мусора — 5,8%. Признаков заражения вредителями или наличия ГМО не зафиксировано.

Продукция находится в вертикальном силосе элеваторного типа. При осмотре признаков порчи, самонагрева, слеживание или поражения вредителями не обнаружено.

Сколько стоит актив

Стартовая цена лота составляет 310 600 грн без НДС. В пересчете это около 10,26 грн за килограмм семян.

Продажа проводится впервые в формате трёхраундового английского аукциона через систему «Prozorro.Продажи».

Предложения от потенциальных покупателей будут приниматься до 20:00 9 ноября. Сам аукцион запланирован на 10 ноября в 11:45.

Об этом сообщается со ссылкой на сообщение АРМА.

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