在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，ARMA将30吨被扣押的葵花籽挂牌出售

国家资产追索与管理署（ARMA）宣布将出售30.26吨扣押的葵花籽，该批货物目前存放在第聂伯罗彼得罗夫斯克州。该批货物的起拍价为310.6千格里夫纳（不含增值税）。

该批货物为30,260公斤2024年产的乌克兰产向日葵籽。产品存放于私营股份有限公司“奥里尔-利德尔”新莫斯科分公司的仓库内，该仓库位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州第聂伯罗夫斯基区基泰戈罗德村。

根据资产卡数据，种子出油率为50%，水分含量为8%，杂质含量为5.8%。未发现虫害或转基因成分。

该产品存放在立式粮仓中。经检查，未发现变质、自热、结块或受虫害侵袭的迹象。

该批货物的价格

该批次的起拍价为310,600格里夫纳（不含增值税）。换算后，每公斤种子价格约为10.26格里夫纳。

此次拍卖将首次通过“Prozorro.Продажі”系统，以三轮英式拍卖的形式进行。

潜在买家的报价提交截止时间为11月9日20:00。拍卖会定于11月10日11:45举行。

该消息援引了乌克兰资产管理署（ARMA）的公告。

需要提醒的是，ARMA正准备将两家酿酒厂的资产移交管理。

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