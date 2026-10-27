АРМА готує до передачі в управління майно двох спиртзаводів

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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління 11 об’єктів, що належать двом колишнім спиртовим заводам. Майно розташоване у Вінницькій та Тернопільській областях.

Йдеться про 11 об'єктів нерухомого майна, що належать ТОВ "Таймкол" та пов'язані з потужностями колишніх Юрковецького і Борщівського спиртових заводів.

До першої групи входять чотири об'єкти нерухомого майна в селі Юрківці Могилів-Подільського району Вінницької області.

Це нежитлові будівлі та споруди, пов'язані з потужностями Юрковецького спиртового заводу, а також будівля будинку культури.

Друга група – сім об'єктів нерухомого майна в місті Борщів Тернопільської області. Це нежитлові будівлі та споруди, пов'язані з потужностями Борщівського спиртового заводу.

Юрковецький спиртовий завод, розташований у селі Юрківці Могилів-Подільського району Вінницької області, був виставлений на приватизацію Фондом державного майна України у жовтні 2022 року.

Аукціон відбувся 19 жовтня 2022 року. Стартова ціна лоту становила 15,3 мільйонів гривень без ПДВ. Переможцем аукціону стало ТОВ "Таймкол", яке запропонувало 34 мільйона гривень, що майже вдвічі перевищило початкову вартість.

Після перемоги на аукціоні "Таймкол" уклав договір купівлі-продажу з ФДМУ 25 листопада 2022 року. Однак процес передачі активів затягнувся і передача активів та зобов'язань не відбулася.

У липні 2023 року Фонд державного майна України ухвалив рішення про ліквідацію підприємства.

Про це інформує Агентство з розшуку та менеджменту активів.

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