ARMA przygotowuje do przekazania pod zarząd majątku dwóch destylarni

Agencja ds. Poszukiwania i Zarządzania Aktywami (ARMA) przygotowuje do przekazania pod zarząd 11 obiektów należących do dwóch dawnych zakładów spirytusowych. Nieruchomości te znajdują się w obwodach winnickim i tarnopolskim.

Chodzi o 11 nieruchomości należących do spółki „TimeKol” i związanych z zakładami dawnych destylarni w Jurkowcach i Boriszowach.

Do pierwszej grupy należą cztery nieruchomości w miejscowości Jurkivce w rejonie Mohylów Podolski w obwodzie winnickim.

Są to budynki i budowle niemieszkalne związane z zakładem spirytusowym w Jurkowcach, a także budynek domu kultury.

Druga grupa – siedem obiektów nieruchomości w mieście Borszczów w obwodzie tarnopolskim. Są to budynki i budowle niemieszkalne związane z zakładem spirytusowym w Borszczowie.

Zakład spirytusowy w Jurkowcach, położony we wsi Jurkowce w rejonie Mohyliw-Podolskim w obwodzie winnickim, został wystawiony na prywatyzację przez Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy w październiku 2022 roku.

Aukcja odbyła się 19 października 2022 roku. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosiła 15,3 mln hrywien bez VAT. Zwycięzcą aukcji została spółka „TimeCol”, która zaoferowała 34 mln hrywien, co stanowiło prawie dwukrotność wartości wywoławczej.

Po wygraniu aukcji spółka „Timekol” zawarła umowę kupna-sprzedaży z Funduszem Majątku Państwowego Ukrainy 25 listopada 2022 r. Proces przekazania aktywów jednak się przedłużył i do przekazania aktywów oraz zobowiązań nie doszło.

W lipcu 2023 roku Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy podjął decyzję o likwidacji przedsiębiorstwa.

Informację tę przekazała Agencja ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami.

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