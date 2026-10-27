АРМА готовит к передаче в управление имущество двух спиртзаводов

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) готовит к передаче в управление 11 объектов, принадлежащих двум бывшим спиртзаводам. Имущество расположено в Винницкой и Тернопольской областях.

Речь идет об 11 объектах недвижимого имущества, принадлежащих ООО «Таймкол» и связанных с мощностями бывших Юрковецкого и Борщевского спиртовых заводов.

В первую группу входят четыре объекта недвижимости в селе Юрковцы Могилев-Подольского района Винницкой области.

Это нежилые здания и сооружения, связанные с мощностями Юрковецкого спиртового завода, а также здание дома культуры.

Вторая группа — семь объектов недвижимого имущества в городе Борщеве Тернопольской области. Это нежилые здания и сооружения, связанные с мощностями Борщевского спиртового завода.

Юрковецкий спиртовой завод, расположенный в селе Юрковцы Могилев-Подольского района Винницкой области, был выставлен на приватизацию Фондом государственного имущества Украины в октябре 2022 года.

Аукцион состоялся 19 октября 2022 года. Стартовая цена лота составляла 15,3 миллиона гривен без НДС. Победителем аукциона стало ООО «Таймкол», которое предложило 34 миллиона гривен, что почти вдвое превысило начальную стоимость.

После победы на аукционе «Таймкол» заключил договор купли-продажи с ФГИУ 25 ноября 2022 года. Однако процесс передачи активов затянулся, и передача активов и обязательств не состоялась.

В июле 2023 года Фонд государственного имущества Украины принял решение о ликвидации предприятия.

Об этом сообщает Агентство по розыску и управлению активами.

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