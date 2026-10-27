ARMA正准备将两家酿酒厂的资产移交管理

资产追索与管理署（ARMA）正准备将属于两家前酒厂的11处资产移交管理。这些资产位于文尼察州和特尔诺皮尔州。

具体而言，这11处不动产属于“泰姆科尔”有限责任公司，并与前尤尔科夫采和博尔什奇酒厂的生产设施相关。

第一组包括位于文尼察州莫吉廖夫-波多利斯基区尤尔基夫齐村的四处不动产。

这些是与尤尔科夫采酒精厂生产设施相关的非住宅建筑及构筑物，以及一座文化宫。

第二组为位于特尔诺皮尔州博尔什奇市的七处不动产。这些是非住宅建筑及构筑物，与博尔什奇酒厂的生产设施相关。

位于文尼察州莫吉廖夫-波多利斯基区尤尔基夫采村的尤尔科维茨酒厂，于2022年10月由乌克兰国家财产基金会挂牌私有化。

拍卖于2022年10月19日举行。 该标的的起拍价为1530万格里夫纳（不含增值税）。最终，“泰姆科尔”有限责任公司以3400万格里夫纳的报价中标，该价格几乎是起拍价的两倍。

在竞拍胜出后，“泰姆科尔”于2022年11月25日与乌克兰国家财产基金签署了买卖合同。然而，资产移交进程一再拖延，资产和债务的移交最终未能完成。

2023年7月，乌克兰国家财产基金决定对该企业进行清算。

资产追踪与管理署通报了这一消息。

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