Krajowa Agencja ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami (ARMA) ogłosiła sprzedaż 30,26 ton zajętych nasion słonecznika, przechowywanych w obwodzie dniepropetrowskim. Cena wywoławcza partii wynosi 310,6 tys. hrywien bez podatku VAT.

Chodzi o 30 260 kg nasion słonecznika z zbiorów z 2024 r. pochodzenia ukraińskiego. Produkt jest przechowywany na terenie oddziału w Nowomoskowie spółki PrAT „Oril-Lider” we wsi Kitajgorod w rejonie Dnieprowskim obwodu dniepropetrowskiego.

Zgodnie z danymi karty aktywu zawartość oleju w nasionach wynosi 50%, wilgotność — 8%, a domieszka zanieczyszczeń — 5,8%. Nie stwierdzono oznak porażenia przez szkodniki ani obecności GMO.

Produkt znajduje się w pionowym silosie typu elewatorowego. Podczas oględzin nie stwierdzono oznak zepsucia, samonagrzewania się, zbrylenia ani uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki.

Ile kosztuje przedmiot aukcji

Cena wywoławcza partii wynosi 310 600 UAH bez VAT. W przeliczeniu daje to około 10,26 UAH za kilogram nasion.

Sprzedaż odbywa się po raz pierwszy w formie trzyrundowej aukcji angielskiej za pośrednictwem systemu „Prozorro.Sprzedaż”.

Oferty od potencjalnych nabywców będą przyjmowane do godziny 20:00 9 listopada. Sam aukcja zaplanowana jest na 10 listopada o godz. 11:45.

Informacja ta pochodzi z komunikatu ARMA.

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