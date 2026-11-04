На Дніпропетровщині АРМА виставило на продаж 30 тонн арештованого соняшнику

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про продаж 30,26 тонни арештованого насіння соняшнику, яке зберігається на Дніпропетровщині. Початкова вартість лота становить 310,6 тис. грн без урахування ПДВ.

Йдеться про 30 260 кг соняшнику врожаю 2024 року українського походження. Продукція зберігається на території Новомосковської філії ПрАТ “Оріль-Лідер” у селі Китайгород Дніпровського району Дніпропетровської області.

За даними картки активу, олійність насіння становить 50%, вологість — 8%, сміттєва домішка — 5,8%. Ознак зараження шкідниками або наявності ГМО не зафіксовано.

Продукція перебуває у вертикальному силосі елеваторного типу. Під час огляду ознак псування, самозігрівання, злежування чи ураження шкідниками не виявили.

Скільки коштує актив

Стартова ціна лота становить 310 600 грн без ПДВ. У перерахунку це близько 10,26 грн за кілограм насіння.

Продаж проводять уперше у форматі трираундового англійського аукціону через систему “Prozorro.Продажі”.

Пропозиції від потенційних покупців прийматимуть до 20:00 9 листопада. Сам аукціон запланований на 10 листопада об 11:45.

Про це інформується з посиланням на повідомлення АРМА.

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