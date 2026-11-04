4 listopada Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) prowadzi czynności śledcze wobec szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), pułkownika Antona Kravczuka. Przeszukania mają miejsce na tle konfliktu między detektywami NABU a przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Informują o tym rozmówcy „Ukrainskiej Prawdy” z organów ścigania.

Według ich informacji czynności śledcze dotyczące Kravczuka prowadzone są równocześnie z próbą przeprowadzenia przez NABU przeszukania u pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości SBU, Serhija Duki.

Wcześniej informowano, że podczas przeszukania u Duki jeden z wysokich rangą funkcjonariuszy SBU groził detektywom użyciem broni palnej i utrudniał prowadzenie czynności śledczych. Na miejsce przybyli również funkcjonariusze sił specjalnych SBU.

„Ukrainska Prawda” próbuje ustalić szczegóły dotyczące przeszukań w mieszkaniu Kravczuka.

Przypomnijmy, że urzędnik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy groził detektywom NABU bronią podczas przeszukania.

Wcześniej NABU i SAP zareagowały na oświadczenie Kravczenki dotyczące przygotowań do ataku w Austrii.

Ponadto NABU i SAP zakończyły śledztwo w sprawie sprzeniewierzenia zboża należącego do korporacji państwowej.

Wcześniej NABU ujawniło schemat zaginięcia zboża o wartości 29 mln dolarów.

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