W dzielnicy Sviatoshyn w stolicy mężczyzna rzucił granat bojowy do budynku mieszkalnego po kłótni ze znajomym. Wybuch miał miejsce około pół do pierwszej w nocy na ulicy Zodchych; nikt nie odniósł obrażeń. Policja zatrzymała podejrzanego, któremu grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Jak ustalili funkcjonariusze, dzień wcześniej między 33-letnim mieszkańcem Kijowa a jego 34-letnim znajomym – mieszkańcem tego samego budynku – doszło do kłótni z powodu długu w wysokości 3 000 hrywien. Aby zmusić dłużnika do szybszego zwrotu pieniędzy, podejrzany przyszedł w nocy do jego mieszkania, wyjął z kieszeni granat bojowy i rzucił go pod drzwi.

W wyniku wybuchu uszkodzone zostały drzwi wejściowe do mieszkania oraz ściany wspólnego korytarza. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Funkcjonariusze operacyjni we współpracy z analitykami z sektora analizy kryminalnej ustalili miejsce pobytu sprawcy i przy wsparciu siłowym oddziałów specjalnych KORD zatrzymali go.

Śledczy poinformowali zatrzymanego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy: cz. 4 art. 296 – chuligaństwo z użyciem przedmiotu przygotowanego z góry w celu wyrządzenia szkody, a także ust. 1 art. 263 – nielegalne nabywanie, noszenie i przechowywanie amunicji bojowej bez przewidzianego prawem zezwolenia. Maksymalna kara przewiduje do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Wydział komunikacji policji w Kijowie

W obwodzie czerkaskim mężczyzna podczas kłótni brutalnie pobił swoją partnerkę; został zatrzymany.

Przypomnijmy, że w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza TCK i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku rejonowego oddziału TCK i SP w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

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