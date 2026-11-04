В Киеве мужчина взорвал боевую гранату в многоэтажном доме после ссоры с другом

В Святошинском районе столицы мужчина бросил боевую гранату в жилой дом после конфликта со знакомым. Взрыв произошел около половины первого ночи на улице Зодчих, никто не пострадал. Полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, накануне между 33-летним киевлянином и его 34-летним знакомым – жителем дома – возникла ссора из-за долга в 3 000 гривен. Чтобы заставить должника быстрее вернуть деньги, фигурант ночью пришел к его квартире, достал из кармана боевую гранату и бросил ее под дверь.

В результате взрыва были повреждены входная дверь квартиры и стены общего коридора. К счастью, никто не пострадал.

Оперативники совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили местонахождение злоумышленника и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали его.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 – хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения повреждений, а также ч. 1 ст. 263 — незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.

Источник: Отдел по связям с общественностью полиции Киева

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