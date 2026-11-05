В Сумах из-за проблем с электроснабжением отключили электроэнергию на объектах водоканала

В Сумах в четверг, 5 ноября, из-за колебаний напряжения в энергосети были обесточены объекты КП «Горводоканал». Из-за этого в городе возникли перебои с водоснабжением.

На предприятии отметили, что отключение электроэнергии произошло в 12:00. В настоящее время энергетики работают над устранением проблемы.

В «Водоканале» заверили, что после стабилизации электроснабжения подачу воды возобновят в обычном режиме. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за дальнейшими сообщениями.

Диспетчерская служба КП «Горводоканал» принимает обращения по телефонам:

050 407-81-10;

067 548-21-12.

По информации АО «Сумыоблэнерго», 5 ноября в области ввели графики аварийных отключений (ГАО) по указанию НЭК «Укрэнерго».

С 9:29 ограничения электроснабжения действовали для потребителей 1–5 очередей. В 12:18 их изменили: аварийные отключения ввели для 6–10 очередей, тогда как потребители 1–5 очередей остались с электроэнергией.

В облэнерго пояснили, что причиной ограничений стали повреждения энергосистемы в результате систематических российских атак.

Проверить свою очередь во время аварийных отключений можно на сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключения» или в личном кабинете E-Svitlo. В то же время в компании подчеркнули, что очереди аварийных отключений не совпадают с очередями почасовых ограничений.

Кроме того, в облэнерго предупредили, что при применении графиков аварийных отключений определённого времени восстановления электроснабжения нет.

Об этом сообщает КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

5 ноября жители прифронтовой Стецковки и других населенных пунктов Стецковского старостата Сумской общины сообщили о прекращении газоснабжения. Местные жители отмечают, что отсутствие газа создает серьезные трудности для повседневной жизни.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сегодня, 5 ноября, возникли перебои с водоснабжением.

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