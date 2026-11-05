在苏梅市，由于供电问题，自来水公司的设施被切断了电源

11月5日星期四，苏梅市因电网电压波动，市政供水公司（KP“Miskvodokanal”）的设施断电。受此影响，该市供水出现中断。

该企业表示，停电发生于12:00。目前，电力部门正在努力排除故障。

自来水公司保证，待供电恢复稳定后，供水将恢复正常。请市民对这一暂时的不便予以理解，并关注后续通知。

市政自来水公司调度中心受理投诉电话：

050 407-81-10；

067 548-21-12。

据“苏梅州电力公司”股份公司消息，11月5日，该州根据国家电力公司“乌克兰能源”的指示，实施了应急停电计划。

自9:29起，第1至5批用户开始实施限电措施。12:18时，限电范围发生调整：第6至10批用户开始实施紧急断电，而第1至5批用户则恢复供电。

该地区电力公司解释称，限电的原因是电力系统因俄罗斯的持续攻击而受损。

在紧急限电期间，用户可通过“苏梅州电力公司”官网的“停电”栏目或E-Svitlo个人账户查询所属限电组别。 同时，该公司强调，紧急停电的轮次与按小时限电的轮次并不一致。

此外，该电力公司还提醒，在实施紧急停电计划期间，无法确定恢复供电的具体时间。

苏梅市议会下属的“市自来水公司”报告了这一情况。

11月5日，位于前线附近的斯特茨基夫卡以及苏姆市社区斯特茨基夫斯基区其他居民点的居民报告称，天然气供应已中断。当地居民强调，天然气供应中断给日常生活带来了严重困难。

在基辅，由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，今天（11月5日）出现了供水中断的情况。

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