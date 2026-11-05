W czwartek, 5 listopada, w Sumach, z powodu wahań napięcia w sieci energetycznej nastąpiła przerwa w dostawie prądu do obiektów przedsiębiorstwa komunalnego „Miskvodokanal”. W związku z tym w mieście wystąpiły zakłócenia w dostawach wody.

Przedsiębiorstwo poinformowało, że do przerwy w dostawie prądu doszło o godz. 12:00. Obecnie specjaliści ds. energetyki pracują nad usunięciem problemu.

W przedsiębiorstwie wodociągowym zapewniono, że po ustabilizowaniu się dostaw energii elektrycznej dopływ wody zostanie przywrócony w normalnym trybie. Mieszkańców prosi się o wyrozumiałość w związku z tymczasowymi niedogodnościami oraz o śledzenie dalszych komunikatów.

Dyspozytornia przedsiębiorstwa komunalnego „Miskvodokanal” przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów:

050 407-81-10;

067 548-21-12.

Zgodnie z informacjami spółki akcyjnej „Sumioblenergo”, 5 listopada w obwodzie wprowadzono harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (GAW) zgodnie z wytycznymi NEK „Ukrenergo”.

Od godz. 9:29 ograniczenia w dostawach energii elektrycznej obowiązywały dla odbiorców z grup 1–5. O godz. 12:18 zostały one zmienione: awaryjne odłączenia wprowadzono dla grup 6–10, podczas gdy odbiorcy z grup 1–5 mieli zapewniony dostęp do energii elektrycznej.

W przedsiębiorstwie wyjaśniono, że przyczyną ograniczeń były uszkodzenia sieci energetycznej spowodowane systematycznymi atakami rosyjskimi.

Swoją koleję podczas awaryjnych wyłączeń można sprawdzić na stronie internetowej „Sumyoblenergo” w sekcji „Wyłączenia” lub w osobistym koncie E-Svitlo. Jednocześnie w przedsiębiorstwie podkreślono, że kolejki awaryjnych przerw w dostawach nie pokrywają się z kolejkami godzinowych ograniczeń.

Ponadto przedsiębiorstwo ostrzegło, że podczas stosowania harmonogramów awaryjnych przerw w dostawach energii nie ma określonego czasu przywrócenia dostaw prądu.

Informację tę przekazało przedsiębiorstwo komunalne „Miskvodokanal” Rady Miasta Sumy.

5 listopada mieszkańcy położonej w pobliżu linii frontu miejscowości Stetskivka oraz innych miejscowości w gminie Stetskivka w gminie Sumy poinformowali o przerwaniu dostaw gazu. Miejscowi mieszkańcy podkreślają, że brak gazu powoduje poważne trudności w codziennym życiu.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, dzisiaj, 5 listopada, wystąpiły przerwy w dostawach wody.

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