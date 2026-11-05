Лубинец рассказал, о чем попросил Меланию Трамп в Белом доме

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о своей беседе с первой леди США Меланией Трамп во время встречи в Белом доме. Он поблагодарил её за участие в гуманитарной миссии в Олешках и попросил не прекращать помощь Украине. По словам омбудсмена, тысячи украинцев до сих пор ждут возможности выехать из зоны оккупации или вернуться домой.

Во время беседы с Меланией Трамп омбудсмен отдельно упомянул её личное участие в гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области. «Я сказал Мелании Трамп только одно: не останавливайтесь», — написал Лубинец.

Он подчеркнул, что благодаря участию первой леди США удалось открыть возможность для спасения украинцев, оказавшихся в опасности на временно оккупированной территории. В то же время, по словам омбудсмена, эта работа должна продолжаться, ведь в помощи нуждаются и тысячи других людей. Среди них — дети, мирные жители оккупированных территорий, гражданские заложники и украинские военнопленные. Лубинец отметил, что для их спасения необходимо и в дальнейшем искать все возможные пути и привлекать международных партнеров.

Омбудсмен также поблагодарил Меланию Трамп за внимание к судьбе украинцев и готовность присоединяться к гуманитарным инициативам. «Спасибо, госпожа Мелания, за неравнодушие, человечность и готовность помогать Украине. Очень надеюсь на продолжение нашей совместной гуманитарной работы!» — подытожил он.

Таким образом, Лубинец призвал первую леди США не ограничивать гуманитарную поддержку одной миссией и продолжить работу по спасению украинцев, которые остаются в оккупации, плену или нуждаются в помощи. О встрече Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram-канале.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 4 ноября отправляется в Вашингтон, где должен встретиться с первой леди США Меланией Трамп.

Ранее Лубинец объяснил свои рукопожатия с российским омбудсменом.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.







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