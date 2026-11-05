Лубінець розповів, про що попросив Меланію Трамп у Білому домі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про свою розмову з першою леді США Меланією Трамп під час зустрічі в Білому домі. Він подякував їй за участь у гуманітарній місії в Олешках і попросив не зупиняти допомогу Україні. За словами омбудсмена, тисячі українців досі чекають на можливість виїхати з окупації або повернутися додому.

Під час розмови з Меланією Трамп омбудсмен окремо згадав її особисту участь у гуманітарній місії в Олешках на Херсонщині. «Я сказав Меланії Трамп лише одне: не зупиняйтеся», — написав Лубінець.

Він наголосив, що завдяки залученню першої леді США вдалося відкрити можливість для порятунку українців, які опинилися в небезпеці на тимчасово окупованій території. Водночас, за словами омбудсмена, ця робота має тривати, адже допомоги потребують і тисячі інших людей. Серед них — діти, цивільні мешканці окупованих територій, цивільні заручники та українські військовополонені. Лубінець зазначив, що для їхнього порятунку потрібно й надалі шукати всі можливі шляхи та залучати міжнародних партнерів.

Омбудсмен також подякував Меланії Трамп за увагу до долі українців і готовність долучатися до гуманітарних ініціатив. «Дякую, пані Меланіє, за небайдужість, людяність і готовність допомагати Україні. Дуже сподіваюся на продовження нашої спільної гуманітарної роботи!» — підсумував він.

Таким чином, Лубінець закликав першу леді США не обмежувати гуманітарну підтримку однією місією та продовжити роботу задля порятунку українців, які залишаються в окупації, полоні або потребують допомоги. Про зустріч Дмитро Лубінець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 4 листопада прямує до Вашингтона, де має зустрітися з першою леді США Меланією Трамп.

Раніше Лубінець пояснив свої рукостискання з російською омбудсменкою.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.







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